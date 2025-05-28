İtalyanlar duyurdu! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılık kararı aldı

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İtalyanlar duyurdu! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılık kararı aldı

Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrilmişken, takımda sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin, golcü oyuncusu takımdan ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini bu sezonda sonlandıramayan Fenerbahçe'de kadrodaki vedalar devam ediyor. Bu yaz kadroda köklü bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başlamışken takımda geleceği merak konusu olan Edin Dzeko da kararını verdi.

EDIN DZEKO FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

DAZN İtalya'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı. Yıldız golcü, cumartesi günü Konyaspor ile oynanacak karşılaşma ile taraftarlara veda edecek.

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100. MAÇINA ÇIKACAK

Edin Dzeko, iki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'de şu ana kadar 99 resmi maça çıktı. Boşnak golcü, bu mücadelelerde 46 gol atıp, 18 de asist üretti.

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