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İtalyanlar kendi dillerini korumak için yasa tasarısı hazırladı. 100 bin euro para cezası verilecek

İtalya’da hükümet İtalyancanın korunması için yasa tasarısı hazırladı. Buna göre, resmi yazışmalarda İngilizce kelime kullananlara 100 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:11
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İtalyanlar kendi dillerini korumak için yasa tasarısı hazırladı

İtalyanlar kendi dillerini korumak için yasa tasarısı hazırladı. 100 bin euro para cezası verilecek
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Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

İtalya’da dikkat çeken bir yasa tasarısı gündeme geldi. Başbakan Giorgia Meloni’nin desteklediği yasa tasarısına göre resmi yazışmalarda başta İngilizce olmak üzere yabancı kelime kullananlara 100 bin euroya kadar (Yaklaşık 2 milyon 84 bin lira) para cezası verilebilecek.

İktidardaki İtalya’nın Kardeşleri partisi, söz konusu tasarı ile İtalyancanın korunmasını amaçlıyor. Başbakan Meloni’nin desteklediği yasa tasarısı tüm yabancı dilleri kapsıyor gürünse de özellikle İngilizceyi kapsıyor. İtalyan milliyetçiler, İngilizce kelimelerin kullanımının İtalyancayı aşağıladığını düşünüyor.

Henüz Meclis gündemine gelmeyen yasa tasarısı kamuda herhangi bir görevi olan herkesin İtalyancaya sözlü ve yazılı olarak tam hakimiyet şartı arıyor. Ayrıca ülkede faaliyet gösteren şirketlerde çalışan personellerin mevkilerini belirten kısaltma ve adlar da dahil olmak üzere resmi yazışmalarda İngilizce kelime kullanımını yasaklıyor.

Öte yandan yabancı kuruluşların yazışmalarında da İtalyancanın eksiksiz kullanımını zorunlu kılıyor.

YANLIŞ KELİMNE TELAFFUZU SUÇ OLABİLİR

Yasa tasarısının ilk maddesi, İtalyanca konuşmayan yabancılarla ilgilenen bürolarda da İtalyanca kullanımını zorunlu kılıyor.

İkinci madde ise İtalya sınırları içinde kamu mallarının ve hizmetlerinin tanıtımı için İtalyancanın kullanımını zorunlu kılıyor. Yasaya aykırı hareket edenler ise 5 bin Euro (Yaklaşık 104 bin 238 lira) ile 100 bin euro (Yaklaşık 2 milyon 84 bin lira) arasında para cezasına çarptırılabilecek.

Öte yandan İtalyan Kültür Bakanlığı, okullarda, meydanlarda, ve ticarette İtalyancanın doğru telaffuzu ve doğru kullanımının sağlanması için komite kuracak. Bu durum, yanlış kelime telaffuzunun suç kapsamına alınmasının önünü açabilir.

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