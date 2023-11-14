İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar

Hayal kırıklığı ile geçen Milan macerasının ardından sezon başında Beşiktaş'a 2 yıllık imza atan Ante Rebic, Başakşehir karşılaşmasında adeta patlama yaptı.

MUHTEŞEM BİR ASİST YAPTI

Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden bu yana en etkili futbolunu ortaya koyan Rebic, 1-0'lık galibiyete Muleka'ya yaptığı muhteşem asistle katkı sağladı, taraftardan tam not aldı. Ante Rebic'in bu performansı İtalya'da da büyük yankı uyandırdı.



ANTE REBİC YANIYOR!

Yıldız futbolcunun son 3 maçta 3 asiste imza attığına dikkat çeken Pianetamilan adlı internet sitesi, "Beşiktaşlı Ante Rebic yanıyor" manşetini attı. Haberde, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yükselen grafiğine vurgu yapıldı. Haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi:



YORUMLARA SERT BİR YANIT VERDİ

"Ante Rebic geçtiğimiz haftalarda dönemin teknik sorumlusu Burak Yılmaz tarafından idmandan kovulmuştu. 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayı gibi erken bir tarihte Türk kulübüne veda edilebileceği konuşuluyordu. Ancak Hırvat oyuncu, yapılan yorumlara sert bir şekilde yanıt vermesini bildi. Son 3 maçta performansını yukarı çıkardı. Başakşehir maçında harika bir asist yaptı. Kalitesini hatırlatmasını da bildi."