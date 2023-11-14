İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar

Beşiktaşlı Ante Rebic'in, Başakşehir maçında ortaya koyduğu futbol İtalya'da gündem oldu. İtalyanlar, "Geçen hafta idmandan kovulmuştu. Şimdi bir kahraman" yorumunu yaptı.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar

Hayal kırıklığı ile geçen Milan macerasının ardından sezon başında Beşiktaş'a 2 yıllık imza atan Ante Rebic, Başakşehir karşılaşmasında adeta patlama yaptı.

MUHTEŞEM BİR ASİST YAPTI
Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden bu yana en etkili futbolunu ortaya koyan Rebic, 1-0'lık galibiyete Muleka'ya yaptığı muhteşem asistle katkı sağladı, taraftardan tam not aldı. Ante Rebic'in bu performansı İtalya'da da büyük yankı uyandırdı.

ANTE REBİC YANIYOR!
Yıldız futbolcunun son 3 maçta 3 asiste imza attığına dikkat çeken Pianetamilan adlı internet sitesi, "Beşiktaşlı Ante Rebic yanıyor" manşetini attı. Haberde, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yükselen grafiğine vurgu yapıldı. Haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi:

YORUMLARA SERT BİR YANIT VERDİ
"Ante Rebic geçtiğimiz haftalarda dönemin teknik sorumlusu Burak Yılmaz tarafından idmandan kovulmuştu. 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayı gibi erken bir tarihte Türk kulübüne veda edilebileceği konuşuluyordu. Ancak Hırvat oyuncu, yapılan yorumlara sert bir şekilde yanıt vermesini bildi. Son 3 maçta performansını yukarı çıkardı. Başakşehir maçında harika bir asist yaptı. Kalitesini hatırlatmasını da bildi."

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın adaylığıyla ilgili flaş gelişme
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Salih Uçan ve Ghezzal'ın sağlık durumu belli oldu
Flaş.. Flaş.. Beşiktaş'ta Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Son Haberler
Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu Magazin
Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu
Köylü bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor. Ormandaki merayı bulan köşeyi dönüyor Gündem
Köylü bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor. Ormandaki merayı bulan köşeyi dönüyor
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı 29,40 oldu Ekonomi
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı 29,40 oldu
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gazze'de cesetler çürümeye başladı Dünya
Gazze'de cesetler çürümeye başladı
En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada Gündem
En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada