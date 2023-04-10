İtalya’nın Lampedusa adasına son 24 saatte bin göçmen geldi

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığı habere göre, İtalya’nın göçmenleri barındırdığı Lampedusa adasınaki karşılama merkezine farklı teknelerle 974 kişi getirildi. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu belirtildi.

400 kişi kapasiteli karşılama merkezinde ise şu anda 1883 göçmen bulunuyor. Gelen göçmenlerin buraya eklenmesiyle birlikte aşırı kalabalık bir kamp ortaya çıkıyor.

Lampedusa, Sicilya ve Kuzey Afrika arasında yer almaktadır. Tunus'un kıyı kenti Sfax, yaklaşık 190 kilometre uzaklıktadır. Birçok insan Tunus ve Libya'dan Lampedusa, Malta ve Sicilya'ya veya İtalya’ya teknelerle gitmeye çalışıyor.

Ada, Avrupa'ya geçişte düzensiz göçmenlerin uğrak yeri olarak biliniyor.