İtalya’yı sarsan soruşturmadaki İstanbul detayı ortaya çıktı

İtalya’da Milan ve Inter taraftar gruplarına yönelik başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İki dev takımın ‘Ultras’ olarak bilinen taraftar gruplarının mafya ile ilişkili oldukları iddiasıyla başlatılan ve 19 kişinin tutuklandığı soruşturmanın kulüp yönetimlerine kadar uzanabileceği öğrenildi.

İSTANBUL DETAYI ORTAYA ÇIKTI

İtalya’yı sarsan soruşturmadan İstanbul detayı çıktı. Edinilen bilgiye göre İstanbul’da Inter ve Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Inter’in taraftar grubu lideri Marceo Ferdico ile Teknik Direktör Simone Inzaghi’nin görüştüğü öğrenildi. Görüşmede Ferdico’nun İtalyan teknik adama 1000 adet biletin az olduğunu söylediği belirtiliyor. Inzaghi ise durumla ilgileneceğini söyledi. Yapılan görüşmeler sonrasında 500 bilet daha sağlandığı belirtiliyor.

KARA BORSA BİLET SATIŞI DA VAR

Telefon dinlemelerine takılan konuşmalarda karaborsa bilet satışları da netleşti. Biletlerin 'Küçük bir hazine'ye benzetildiği konuşmada, 'Bileti 600 eurodan veririm, 800'e satarsın. 200'ü cebe koyarsın' diyalogları da iddianameye girdi. Yargıç, stadyumdaki ekonomik faaliyetlerin yasal kontrolün dışına çıktığını da bildirdi. Bu durumun kulüple organize şekilde düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde ise soruşturmanın selameti için yönetimlerin yerine kayyım atanacağı bilgisi verildi.

TARAFTAR GRUBU LİDERİ MİLAN’IN KAPTANI İLE GÖRÜŞMÜŞ

Milan Savcısı Marcello Viola, operasyonda tutuklanan 19 kişi arasında yer alan Milan Ultras Grubu'nun lideri Luca Lucci'nin Şubat 2023'te takım kaptanı Davide Calabria ile buluştuğunu ancak henüz konuşmanın içeriğinin bilinmediğini açıkladı. Lucci'nin sadece Calabria değil, teknik direktör Inzaghi ve bazı oyuncularla da görüştüğü belirtildi.