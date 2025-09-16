İtfaiye alevlerle savaştı! Kadın pes etmedi: Hiç durmadan salçasını karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri’de salça kaynatan kadın, boş arazide yangına neden oldu. İtfaiye alevleri söndürürken, kadının salçasını karıştırmaya devam ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; adı öğrenilemeyen kadın boş arazide salça kaynatırken yangına neden oldu. Yangın geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında kadının, alandan uzaklaşmayıp salçasını karıştırmaya devam ettiği anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, itfaiyeciler alevlere müdahale ederken, kadının salçasını karıştırıp bir süre sonra da uzaklaştığı görüldü.

