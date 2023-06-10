İtfaiye binasından sanat merkezine yolculuk

AA

Matafi Sanat Merkezi, Sivil Savunma ekiplerinin hizmet verdiği bir bina iken 2014 yılında Katar'daki halkın ilgisini çeken bir sanat merkezine dönüştürüldü.

Katar'ın 2030 vizyonu çerçevesinde desteklenen Matafi Sanat Merkezi'nde, sanatsal etkinlikler, sergiler ve halka açık programlar düzenleniyor.

Katar Sivil Savunmasına bağlı İtfaiye ekiplerince 1982-2012 yılları arasında kullanılan binanın yapımının üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen arı kovanını andıran cephesi ile binanın kulesi özgün detaylarını koruyor.

Matafi Sanat Merkezi binası stüdyolar, geniş çalışma alanları ve ahşap atölyesinin yanı sıra, sinema salonu, kafeler ve sanat malzemeleri mağazasını bünyesinde barındırıyor.

Katar'daki sanatsal ve kültürel dünyanın odak noktalarından biri olmaya başlayan merkez aynı zamanda yerel ve uluslararası sanat sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası sanat programlarının düzenlendiği merkezde, saha etkinliklerinin yanı sıra sanat ve tasarım alanında atölye çalışmaları da yapılıyor.

Merkez, sanatsal ve kültürel konularda seminerler ve panel tartışmaları düzenleyerek yerel ve uluslararası birçok konuşmacıyı bir araya getiriyor.

Merkez, Katar'daki Virginia Commonwealth Üniversitesi ve El Marhiye Galerisi gibi müzeler, yaratıcı merkezler, Katar Müzeleri projeleri, yerel kurumlar ve galeriler ile işbirliğinin çeşitli yönlerinden yararlanıyor.

Matafi Sanat Merkezi, elçiliklerin yanı sıra Al-Jazeera Documentary ve Doha Film Institute gibi Katar'daki çeşitli kurumlarla iş birliği içinde film gösterimlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler merkezin çeşitli salonlarında düzenleniyor.

Merkezin bünyesinde ABD'li tasarımcı Virgil Abloh, İspanyol ressam Picasso gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Garaj Galerisi başta olmak üzere sanat eserlerini sergilemeye ayrılmış salonlar bulunuyor.

Ayrıca Galeri 3 ve Galeri 4 salonları da kısa süreli kişisel ve karma sergiler için ayrılmış durumda. Katar'da, dünyadaki seçkin ve köklü bir grup Arap sanatçının temsil edildiği El-Marhiya Galerisi ise Eylül 2017'de merkezin açık avlusunda açıldı.

Eski bir itfaiye istasyonu olan Matafi Sanat Merkezi, bünyesinde bulunan sanatçılara uygun alan ve malzeme sağlayarak yeni sanat eserleri üretilmesine katkıda bulunuyor.

Ayrıca misafir sanatçılara da ana binada yer alan tam donanımlı özel stüdyo imkanları sağlanıyor.

Merkezde sanatçılara modern dijital üretim araçlarına kolay erişim sağlayan üretim laboratuvarı ve sanatçılar tarafından yaratıcı üretim ve prototip oluşturma amacıyla kullanılan bir ahşap atölyesi de bulunuyor.

Matafi Sanat Merkezi 112 koltuk kapasiteli salonuyla sanatçı konuşmaları, konferanslar ve panel tartışmalarının yanında film gösterimleri gibi halka açık programlara da ev sahipliği yapıyor.

Merkezde ayrıca, atölye çalışmaları ve halka açık eğitim faaliyetleri düzenleniyor.