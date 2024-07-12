İtfaiye eri suni tenefüsle hayatını kurtardı. Feci yangında saniyelerle yarıştılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
İtfaiye eri suni tenefüsle hayatını kurtardı. Feci yangında saniyelerle yarıştılar

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında 20 yaşındaki genç itfaiye erinin suni tenefüsüyle hayata döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Erkenez Mahallesi’ndeki 2 katlı evin zemin katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Evde inceleme yapan ekipler 20 yaşındaki İbrahim Nergiz’i baygın halde yatarken buldu.

Bir itfaiye eri genci alarak dışarı çıkardı. Gencin nefes almadığını fark eden ekipler hemen müdahale etti. Bir itfaiye eri suni tenefüs yaparak genci hayata döndürdü.

Tedaviye alınan İbrahim Nergiz’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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