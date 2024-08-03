İtfaiye erinin atikliği düşen adamı hayata bağladı

Kaynak: İHA
İtfaiye erinin atikliği düşen adamı hayata bağladı

Batman'da, Batman-Diyarbakır karayolu üzerindeki Batman Çayı Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki M.A.E., itfaiye erinin ani müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, M.A.E., henüz belirlenemeyen bir sebeple köprünün korkuluklarına çıkarak atlama girişiminde bulundu.

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, polis ve itfaiye dalgıç ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Bu esnada Batman-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri, M.A.E.'yi ikna etmeye çalışırken, dengesini kaybedip köprüden düşmek üzere olduğu sırada bir itfaiye eri hızlı bir refleksle M.A.E.'yi kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen M.A.E.'nin durumu kontrol altına alındı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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