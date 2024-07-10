İtfaiyeciler yangın musluğunun yanına park eden aracın camlarını kırdı

New York'ta meydana gelen bir olay, yangın anında park kurallarına uymanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İtfaiyeciler, yangın musluğunun yanına park eden bir arabanın camlarını kırarak yangına müdahale etmek zorunda kaldı.

Olay, New York'un yoğun bir bölgesinde meydana geldi. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine geldiklerinde yangın musluğunun hemen yanında park edilmiş bir araçla karşılaştı. Yangın musluğuna erişimlerinin engellendiğini gören itfaiyeciler, acil durum gereği aracın camlarını kırarak yangın hortumunu musluğa bağladı.

Görgü tanıkları, itfaiyecilerin hızlı ve kararlı hareket ederek yangına müdahale ettiklerini belirtti. İtfaiyenin bu müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Araç sahibinin ise olay yerinde olmadığı ve durumdan haberdar edilmek üzere polis tarafından bilgilendirildiği öğrenildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) yetkilileri, yangın musluklarının etrafına park etmenin yasa dışı olduğunu ve bu tür durumların itfaiyenin işini zorlaştırdığını vurguladı. Yangına müdahale sırasında saniyelerin bile büyük önem taşıdığını belirten yetkililer, vatandaşları park kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

Sosyal medyada hızla yayılan olayın görüntüleri, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, itfaiyecilerin hızlı ve doğru bir şekilde hareket ettiğini savunurken, bazıları ise aracın camlarının kırılmasının sert bir müdahale olduğunu düşündü. Ancak genel kanı, yangın güvenliği ve acil durumların öncelikli olduğu yönünde birleşti.