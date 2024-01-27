İthal hayvanlar daha büyük sorun yaratacak: AKP ise günü kurtarma derdinde

Kaynak: Haber Merkezi
İthal hayvanlar daha büyük sorun yaratacak: AKP ise günü kurtarma derdinde
AKP’nin yanlış hayvancılık politikalarını eleştiren CHP’li Gürer, hükümetin ithal hayvanlarla günü kurtarma derdinde olduğunu belirtirken gerçekleşecek ithalatlarla hayvancılıkta daha büyük sorunların baş göstereceğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin hayvancılık politikalarını eleştirdi. Yerli üreticiye destek verilerek sorunların önüne geçilebileceğine dikkat çeken Gürer, siyasi iktidarın tedbirlerinin ise, günü kurtarmak üzerine olduğunu vurguladı.

2 yılda 1,5 milyon baş hayvan ithal edildiğine dikkat çeken Gürer, “700 bin baş hayvan ithal edildi. 2024’te 600 bin baş sığır daha ithal edilecek. Bu durumda ülkede hayvan varlığında çok büyük sorunlar yaşanacak” dedi.

Türkiye’nin Avrupa’da hayvan varlığı bakımından birinci sırada olduğunu belirten Gürer, “Ülkenin 2 yılda 1.5 milyon baş sığır ithal edecek hale düşürülmesi uygulanan politikalardaki yanlışın somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Gürer, ithal edilen hayvanlardan 4 aylık süreçte verim alınamayacağına değinen Gürer, “Siyasi iktidarın, o sorumluluğu o gün için yerine getirmeyerek yarattığı olumsuzluğun bedelini bugün vatandaş ete ve süte pahalı erişimle ödemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Son Haberler
Ocak ayının tuhaf olayları Dünya
Ocak ayının tuhaf olayları
Uyarılan adam kayak merkezinde dehşet saçtı Gündem
Uyarılan adam kayak merkezinde dehşet saçtı
Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında Spor
Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında
Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar Gündem
Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar
Vatandaşın yanıtı gündem oldu: "Artık dayanamadığım şey? Recep Tayyip Erdoğan!" Video
Vatandaşın yanıtı gündem oldu: "Artık dayanamadığım şey? Recep Tayyip Erdoğan!"
Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler Ekonomi
Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler
Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? Keşfet
Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl?