İthal hayvanlar daha büyük sorun yaratacak: AKP ise günü kurtarma derdinde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin hayvancılık politikalarını eleştirdi. Yerli üreticiye destek verilerek sorunların önüne geçilebileceğine dikkat çeken Gürer, siyasi iktidarın tedbirlerinin ise, günü kurtarmak üzerine olduğunu vurguladı.

2 yılda 1,5 milyon baş hayvan ithal edildiğine dikkat çeken Gürer, “700 bin baş hayvan ithal edildi. 2024’te 600 bin baş sığır daha ithal edilecek. Bu durumda ülkede hayvan varlığında çok büyük sorunlar yaşanacak” dedi.

Türkiye’nin Avrupa’da hayvan varlığı bakımından birinci sırada olduğunu belirten Gürer, “Ülkenin 2 yılda 1.5 milyon baş sığır ithal edecek hale düşürülmesi uygulanan politikalardaki yanlışın somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Gürer, ithal edilen hayvanlardan 4 aylık süreçte verim alınamayacağına değinen Gürer, “Siyasi iktidarın, o sorumluluğu o gün için yerine getirmeyerek yarattığı olumsuzluğun bedelini bugün vatandaş ete ve süte pahalı erişimle ödemektedir” değerlendirmesinde bulundu.