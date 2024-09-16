İthalat ödemesinde dövizi belgeleyene ceza yok

İthalat ödemesi için döviz aldığını belgeleyen firmalara ceza uygulanmadığı duyuruldu. Ceza yiyene firmaların istisnayı girdiğini belgelemesi ya da aracı bankanın hatası olduğunun tespit edilmesi halendi tahsil edilen cezanın geri ödeneceği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB kaynaklarına göre, reeskont kredileri üzerinden bazı firmalara cezalar uygulandığı yönünde başavurular artınca konu tekrar gündeme taşındı.

TCMB uygulaması göre reeskont kredisi kullanan firmaların vade boyuncu döviz almama garantisi germesi gerekiyor. Ancak ithalat ödemeleri için alınan dövizler ise istisna dışı.

İthalat ödemesi istisnasının yanı sıra "döviz dönüşümlü KKM hesaplarının vade sonundaki bakiyesi ile yapılan döviz alımları", "alım işlemini takip eden 5 iş günü içerisinde en az alınan tutar karşılığı döviz satışı yapılan döviz alımları", "kredi vadesi boyunca toplam 50 bin dolar karşılığı tutara kadar (dahil) yapılacak döviz alımları, "döviz dönüşüm desteğinden yararlanan firmalar için destekten yararlandıkları tutarın yüzde 10'una kadar yapacakları döviz alımları" durumunda alınan dövizler de istisna kapsamında yer alıyor.

Firmaların uygulama kapsamında ceza ödemesiyle karşılaşmamak için döviz alımlarının söz konusu hallerden birine girdiğini aracı bankalarına belgelemeleri yeterli oluyor.