İthalat rakamlarını açıklamadı. İhracat verilerini 'rekor kırdık' diye paylaştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık diye paylaşımda bulundu. Ancak bu paylaşımda ithalat rakamlarını açıklamamıştı. Onu da Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında bulduk. O rakamlara göre aslında bir aylık Dış Ticaret açığında rekor kırıldığı ortaya çıktı.

İthalat rakamlarını açıklamadı. İhracat verilerini 'rekor kırdık' diye paylaştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ihracatta tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. Ancak bu paylaşımda ithalat rakamları yoktu. Aslında ihracatta rekor kırılmış gözükse de ithalattaki rekor onu silmiş geçmişti. Hem de bir ayda verilen 12 Milyar Dolar 661 milyon dolarlık Dış Ticaret açıyla.

5 AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI 56 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

2023 yılının ilk beş ayında dış ticaret açığı yüzde 29,5 oranında artış gösterdi. Mayıs ayında ihracat yüzde 14,4 artarak 21,6 milyar dolara, ithalat ise yüzde 16 artarak 34,3 milyar dolara yükseldi. Böylece 5 aylık Dış Ticaret açığı 56 milyar doları yükseldi

İşte Ticaret Bakanı'nın sosyal medya paylaşımı:

"Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek ihracat değeridir."

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BAKAN ACABA İTHALAT RAKAMLARINI UNUTMUŞ MUYDU?

Sorunun yanıtı unutmadığı belli. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 21,7 milyar dolarlık rekor ihracatı açıklarken, unuttuğu ithalat rakamlarıydı. Neyse o rakamlar da Ticaret Bakanlığı'nın Resmi İnternet sitesinde yer alıyor. 34 Milyar 312 Milyon dolarlık ithalat rakamı yanında ihracat rakamı ise 21 Milyar 651 Milyon dolar. Sadece Mayıs ayında Dış Ticaret açığı 12 Milyar 661 Milyon dolar açık verilmiş. Bu kadar Dış Ticaret açığı verilmişken, bu paylaşımla ihrat rekoru kırdı. Hem de Tüm zamanların diyerek, bir şeyler mi unutulmaya çalışılıyor. Burada konu başka tarafa çekilmiş. İhracatta rekor kırdık diye.

Paylaşımda olmayan bölümü de biz ekledeki. İşte o rakamlar

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