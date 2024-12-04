İtiraf sonrası başsavcılık harekete geçti! Gaga Bulut’tan skandal pedofili yayını

Gaga Bulut olarak bilinen Bulut Altuğ'un bir canlı yayını sırasında, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf etmesi sonrası başsavcılık harekete geçti.

SAPIK KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Gaga Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, son yayımlanan video nedeniyle hakkında ek bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan yayına aldığı sapkın kişinin kimliğinin tespit edildiği, bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Devletimizden beklentimiz tam olarak budur. Bu işleri normalleştirmek ne ahlaki ne insani. https://t.co/s8FsCzurvB — Adem Metan (@AdemMetan) December 3, 2024

PEDOFİLİ SAPIK İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili sapık ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aslan Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ EDİCİ YAYINI PAYLAŞTILAR

Pedofili içerikli söz konusu yayına ait rahatsız edici görüntülerin, birçok X hesabından paylaşıldığı belirtildi.