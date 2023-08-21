İtiraza yargıdan sürpriz karar çıktı. Okullara imam atanacak

MEB ile Diyanet arasında imzalanan ve tepki çeken ‘ÇEDES’ protokolü hakkındaki suç duyurusu dilekçesinin ‘işleme konulmamasına’ karar verildi. Kararda göre imam atamasının laikliğe aykırı olmadığı öne sürüldü.

İtiraza yargıdan sürpriz karar çıktı. Okullara imam atanacak

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında ‘manevi danışman’ olarak görevlendirilen imam, vaiz ve din hizmetleri uzmanı ve Kur’an kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere ‘değerler eğitimi’ verecek.

Protokolün ilk uygulamaları ise İzmir ve Eskişehir’de yaşama geçirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları ile avukatlar; İsmail Sami Çakmak ve Tuncay Alemdaroğlu, ÇEDES protokolünü uygulayan il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu işleme alan Başsavcılık, il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkındaki dosyanın “işleme konulmamasına” karar verdi.

OKULA İMAM ATANMASI ‘LAİKLİĞE’ AYKIRI DEĞİLMİŞ!

Cumhuriyet’in ulaştığı kararda, “Çocuklara ve gençlere milli, manevi ve ahlaki değerlerin benimsetilmesinde destek olmak amacıyla resmi kurum olan milli eğitim müdürlükleri ile müftülüklerin ortak çalışma yürütmesinin başlı başına Atatürk ilke ve inkılaplarına, laiklik ilkesine ve çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılık teşkil etmeyeceği gerçeği dikkate alındığında; il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftülerinin bu süreçte görevlerinin gereklerini aykırı hareket ettiklerine ve ihbar edilen diğer suçları işlediklerine ilişkin iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır” denildi.

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