İTO Başkanı Avdagiç’den TCMB Başkanı’na tebrik mesajı

İş dünyası temsilcileri, sosyal medya hesaplarından yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı tebrik etti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Dr. Fatih Karahan'a görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya paylaşımı X'te yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'a başarılar diledi. Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti: "Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Sayın Karahan’ın başkanlığında TCMB’nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.”