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İTO açıkladı. İstanbul'un yeni yıl enflasyonu uçuşta

İstanbul'da yeni yılın ilk enflasyonunu İstanbul Ticaret Odası açıkladı. İTO rakamlarına göre İstanbul, yeni yıla uçuşa geçen bir enflasyonla girdi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:48
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İTO'ya göre İstanbul'un ocak enflasyonu yüzde 5,94'le uçuşa geçti

İTO açıkladı. İstanbul'un yeni yıl enflasyonu uçuşta
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) ocak ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat artış verilerini yayımladı. İstanbul'da ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,94 arttı. Ocak ayı enflasyonuna göre yıllık enflasyon yüzde 79,68'e geriledi. Geçen aralık ayında aylık artış yüzde 2,94 ve yıllık artış yüzde 92,97 olarak kayıtlara geçmişti.

İTO verilerine göre toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise ocak ayında yüzde 5,52 oranında artarken, yıllık toptan fiyatlar yüzde 80,45 olarak gerçekleşti.

ULAŞIM VE HABERLEŞMEDE YÜZDE 24 ARTIŞ

Ocak 2023’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 14,66, gıda harcamalarında yüzde 6,07, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,17, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62 ve konut harcamalarında yüzde 2,30 artış yaşandı. Ocakta giyim harcamalarında ise yüzde 0,83 azalış görüldü.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 19,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 11,91, madenler grubunda yüzde 7,40, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,81, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,96, mensucat grubunda yüzde 0,40 artış oldu.

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Öz Adanalı
1.02.2023 15:11
Haydi TÜİK! Göster kendini. Şu İTO'ya haddini bildirmeni bekliyorum.  
 
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