İTÜ'de yangın paniği

Sarıyer Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı.

Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.