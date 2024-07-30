İTÜ'de yangın paniği

Kaynak: İHA
İTÜ'de yangın paniği

Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) havuzunun olduğu binada yangın çıktı. O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edildi.

Sarıyer Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı.

Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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