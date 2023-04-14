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İstanbul'da intihar eden ünlü voleybolcunun Ganalı ailesi Türkiye'de

Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:18
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Ituma'nın ailesi İstanbul'da

İstanbul'da intihar eden ünlü voleybolcunun Ganalı ailesi Türkiye'de
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Acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19.15 sıralarında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü. Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı.
ADLİ TIPTA
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. DHA

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