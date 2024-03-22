İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş: Adana'yı ayağa kaldıracağım

Gökberk Gök - Adana / Yeniçağ

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Ayyüce Türkeş, verdiği iftarda yaptığı konuşmada, Adana’yı ayağa kaldıracağını belirterek, “Ben bu şehre Türkeş vizyonu getireceğim. Ben bu şehri bir Türkeş gibi yöneteceğim. Çünkü Adana ayağa kalktı mı Türkiye’de ayağa kalkacak” dedi.

İYİ Parti Büyükşehir Adayı Dr. Türkeş, İYİ Parti Adana İl Başkanı Veysel Yıldız, aralarında Ülkü Ocakları eski genel başkanı ve başkanlarının da olduğu 300 kişiyi Adana'da Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde düzenlenen iftar davetinde buluşturdu. İftar yemeğine, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurucu Kurulu Üyesi MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, Ülkü Ocakları eski Başkanı Suat Başaran, Ülkü Ocakları Eski Başkanı Atila Kaya, Ülkü Ocakları eski Başkanı Hakan Ünser de eşlik etti.

İftar yemeğinde misafirleri ile tek tek ilgilenen Dr.Türkeş, yaptığı konuşmada, “Başbuğ Alparslan Türkeş’in öğrencileri, ülkü ocaklarımızın efsanevi genel başkanları ile birlikte iftar programımızda bir araya geldik. Babamın dava arkadaşlarının yanında büyüdüm. Çocukluğum bu ağabeylerimle geçti. Şimdi bana destek vermek için buraya geldiler, şu an çok duygulandım. Sizlerden almış olduğum güçle zafer daha yakındır. Hep birlikte Adana’da zafere ulaşacağız” dedi.

Adanalılar ve Türkeşseverlerin kendisini her yerde bağrına bastığına dikkat çeken Dr.Ayyüce Türkeş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben Adana’yı seviyordum daha da sevdim. O kadar sevdim ki belediyle başkanı adayı oldum. Dedim ki; Ben bu şehri ayağa kaldıracağım, ben bu şehre Türkeş vizyonunu getireceğim, ben bu şehri bir Türkeş gibi yöneteceğim. Çünkü; Adana ayağa kalktı mı Türkiye’de ayağa kalkacak. Ben buna inanıyorum. ‘Babam sağolsun vizyonuna layık olacağız’ diyorum. Türkeş burada kazanacak.”