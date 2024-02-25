İYİ Parti Afyon adayı Alper Yağcı otogarda mahsur kalan öğrencilere seçim otobüslerini gönderdi

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / Yeniçağ

Üniversite öğrencileri, tatillerini memleketlerinde geçirdikten sonra geri döndükleri Afyon otogarında ulaşım sorunuyla karşılaştı. Afyon Belediyesi'nin gerekli hazırlıkları yapmaması sonucunda otogarda mahsur kalan öğrenciler, saatlerce şehir merkezine gitmek için vasıta bekledi.

Bu sıkıntılı anlarında, sosyal medya üzerinden İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya ulaşan öğrenciler, kendilerine yardım etmesi çağrısında bulundu.

Alper Yağcı, gençlerin bu çağrısına kayıtsız kalmayarak, bütün seçim otobüslerini öğrencilerin imdadına Afyon otogarına gönderdi. Yağcı'nın sağladığı destekle öğrenciler, güvenli bir şekilde şehir merkezine ve yurtlarına ulaşabilme fırsatı buldu.

İYİ Parti Belediye Başkan adayı Alper Yağcı, yaşanan bu durum karşısında yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar bu görüntüyü hak etmiyor. Göreve geldiğimizde Afyonkarahisar'da kimse yolda kalmayacak, kimse sahipsiz hissetmeyecek." diyerek, yerel yönetimin önceliklerinin neler olması gerektiğini vurguladı. Yağcı, geleceğin teminatı olan gençlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi ve "Hayal projeleri bir kenara bırakıp, bugünümüze ve gençlerimize sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.