İYİ Parti AKP'nin teğmenler planını açıkladı

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin yemini tartışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin yemini için "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Çalışmamızı yapıyoruz, birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklamaları tepki çekti.

Son olarak Halk TV'de açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı Erdoğan'a ve AKP'ye tepki gösterdi.

"MİLLİYETÇİ, ATATÜRKÇÜ SUBAYLARI TASFİYE ETMEK İSTİYOR"

Özatıcı açıklamasında şunları kaydetti:

“AKP, tıpkı Ergenekon/Balyoz kumpas davalarında olduğu gibi milliyetçi, Atatürkçü subayları tasfiye etmek istiyor.

Tasfiye edilmesi gereken devlet içinde kümelenen tarikat mensuplarıdır.”

Teğmenler ve Türk Ordu’su bunu hak etmedi

MSB'nin teğmenler hakkında inceleme kararına CHP'den tepki

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, teğmenlerin kılıç çekerek yemin etmesi büyük yankı uyandırdı.

Tören sırasında yaklaşık 400 teğmen, geleneksel subaylık yemininin ardından kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları attı. Bu olay, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu duruma tepki göstererek, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise olayla ilgili inceleme başlattığını ve gereken işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Bazı kesimler, teğmenlerin bu hareketini desteklerken, bazıları ise bu tür eylemlerin kutuplaşmaya yol açabileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yemin töreninin kanuna aykırı olmadığını ifade ederken, bazı kesimlerin rahatsızlığını dile getirdi.