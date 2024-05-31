Son dakika... İYİ Parti Antalya Milletvekili istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasetin, milletimize hizmet etmek, ülkemizi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olduğuna inanıyorum. Bu inançla, İYİ Parti'de başladığım siyasi yaşamımda, 2023 genel seçimleri öncesinde İYİ Parti Antalya İl Teşkilatı bünyesinde yapılan milletvekili temayül yoklamasında birinci çıkarak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı oldum.” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs genel seçimlerinde Antalyalıların takdiriyle milletvekili olarak seçildiğini belirten Kaya, “Bugüne kadar da milletin vekili olmayı gaye edindim, özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kaydederken “Ancak, büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Parti'de, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle, İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.” açıklamasında bulundu.

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