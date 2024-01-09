İYİ Parti Antalya yönetim kurulu üyeleri istifa etti

Antalya’da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olan; Ali Deniz, Süleyman Arslan, Fatma Yaşar Arslan, Mehmet Günay, Şükriye Yıldırımlar ve Mustafa Eser, partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Yönetim kurulu üyesi Ali Deniz, istifa edenler adına yaptığı açıklamasında, istifa kararlarının gerekçesi olarak, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin parti içinde oluşan yönetim kriziyle ilgili eleştirilerinin 'şiirle, sözle, sazla' geçiştirilmesi olduğunu iddia etti.

İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan'ın liderlik zafiyeti ve parti içindeki demokratik eksikliklerinin olduğunu eleştirdiği açıklamasında Deniz, Serik'te temayülde başlayan düzensizliklerin belirlenmesine rağmen genel merkezin ve il başkanlığının alınması gereken önlemleri almadığını belirtti.

Deniz, sandık görevlilerinin eksikliğini bildirdiklerini ve seçim sonuç tutanaklarının eksik gelmesine rağmen il başkanının sorumsuz tavırlar içinde olduğunu öne sürdü.