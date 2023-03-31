İYİ Parti binasına silahlı saldırıya siyasilerden tepki yağdı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor.

"HER ŞEYE RAĞMEN YILMAYACAĞIZ"

Saldırıya tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise AKP'li Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Akşener'e yönelik sözlerine atıf yaparak saldırının nefret dilinin, hakaretlerin, "Beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu olduğunu söyledi.

Kavuncu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "Beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız" ifadelerini kullandı.



Silahlı saldırının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan tepki gösterdi. İmamoğlu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" dedi.



CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını iletti. Kaftancıoğlu, Twitter'dan yayınladığı mesajda, "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun. Ucuz sindirme siyasetine dahil olan tüm failler en kısa sürede hukuk karşısında hesap verecek" dedi.

