İYİ Parti eski milletvekili Ayhan Erel partisinden istifa etti

İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti!

Ataş'ın ardından İYİ Parti Eski Milletvekili Ayhan Erel, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Erel, yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile fotoğrafını ekledi.