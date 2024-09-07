İYİ Parti eski milletvekili Ayhan Erel partisinden istifa etti

İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti!
Ataş'ın ardından İYİ Parti Eski Milletvekili Ayhan Erel, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Erel, yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile fotoğrafını ekledi.
Hoşçakal boğazıma düğümlenen İYİ parti hayalleri ..— Ayhan EREL (@avukatayhanerel) September 7, 2024
Hoşçakal İYi PARTi…
Hoşçakalın cesur yürekli arkadaşlarım ….
Tüm arkadaşlarım adına sayın Genel Başkanımızla vedalaşarak kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğini sona erdirdim.
İYİ partiye ve arkadaşlarıma güzellikler diliyorum. pic.twitter.com/J6ycq2SSku