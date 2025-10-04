İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kuleyin'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu, Kuleyin’e üzerinde isminin yazılı olduğu milli yakım forması hediye etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şükrü Kuleyin, "Arkadaşlığı ve dostluğu her zaman ön planda tutan; Türk Futbol Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret ettik.. Bulgaristan ve Gürcistan maçı öncesi başarılar diledik" ifadelerini kullandı.

