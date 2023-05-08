İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu ve eşini evinde ağırladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu ve eşini evinde ağırladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşini evlerinde ziyaret ettiler.

Akşener, sosyal medya hesabından bu ziyarete dair şu paylaşımı yaptı:

"Bugün Selvi Kılıçdaroğlu Hanım ve 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu evimizde ağırlayarak güzel bir akşam geçirdik. Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanların önünde hep birlikte duracağız. Tam bir hafta sonra milletimizle birlikte yepyeni bir tarih yazacağız."

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KILIÇDAROĞLU VE EŞİ DE GECEYE DAİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

Selvi Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşarak "Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu ise paylaşımı alıntılayarak "Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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