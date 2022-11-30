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Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında gıda ürünlerine gelen zamlardan bahsettiği anda tarafsız olması gereken devlet kanalı TRT yayını kesti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 18:03
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. TÜİK verileri ile bağdaşmayan gıda ürünlerindeki enflasyonu anlatan Akşener yanında getirdiği ürünleri tek tek göstererek 1 yılda ne kadar zamlandığını anlattı.

BİR YILDA İNANILMAZ ARTIŞ
TRT Haber'in de canlı yayından verdiği konuşmada Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Mesela; her evin vazgeçilmezi sütün, 1 litresinin fiyatı; 2021 yılının kasım ayında, 7,13 lirayken, 2022 yılının, kasım ayında, 15 buçuk liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 117,4. Mesela; 1 kiloluk beyaz peynirin fiyatı; 2021 yılının, Kasım ayında, 32,89 lirayken, 2022 yılının, Kasım ayında, 85,80 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 160,9. Mesela; 1 kilo yoğurdun fiyatı; 8,74 lirayken, 17,98 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış, yüzde 105,6. Mesela; 1 kilo patlıcan; 7,12 lirayken, 18,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış, yüzde 165,6.

Mesela; 1 kilo domates; 7,36 lirayken, 19,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yılda, yüzde 170,3 artmış. Mesela; 1 kilo salatalık; 5,46 lirayken, 11,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda, yüzde 118,1 artmış. Mesela; 1 kilo limon; 4,39 lirayken, 13,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda yüzde 216,8 artmış. Mesela; 1 kilo elma; geçen sene 5,38 lirayken, bu sene 14,90 lira olmuş. Yani 1 yılda, yüzde 177 zamlanmış. Mesela; 1 kilo pirincin fiyatı; 13,04 lirayken, bir senede, 27,50 liraya çıkmış. Yani, yüzde 110,9 artmış Mesela; 1 kiloluk toz şekerin, fiyatı; 2021 yılının kasım ayında, 6,91 lirayken, 2022 yılının, kasım ayında, 24 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 247,4. Evet, yanlış duymadınız, yüzde 247,4."

TRT ANINDA YAYINI KESTİ
"Tarafsızlık" ilkesine bağlı kalması gereken devlet kanalı TRT ise Akşener eline sütü aldığı anda yayını kesti. TRT’nin Akşener’i sansürlemesi sosyal medyada büyük tepki topladı.





Devlet kanalı TRT'nin bu tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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