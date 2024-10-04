İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan önemli açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ,tv 100 Kübra Par’ın programına konuk oldu. Dervişoğlu konuşmasında erken seçim ile ilgili de değerlendirmeler yaptı.

Genel Başkan Dervişoğlu, konuşmasında ‘Vatandaşın hali ne olacak soran yok Kübra Hanım, benim gencim ne olacak benim emeklim ne olacak, benim öğretmenim ne olacak, çiftçim ne olacak benim öğrencim ne olacak... Bunlar sorulmuyor ‘Kim Cumhurbaşkanı olacak’? " bu soruluyor dedi.

Dervişoğlu, "Şimdi bu soruyu ne güncelliyor erken seçim talebi eğer bu bir ihtiyaçsa ve bu ülkenin sorunlarını çözecekse behemehal seçim isteyelim o zaman yarışalım ama ne çıkıyor buradan Sayın Özel’e yine sözlerim, istifade etmiş olması bakımından bu Recep Tayyip Erdoğan'a seçim takvimini belirleme şansı veriyor. 2025'te seçim yap olmadı 2026 da yaparsın, 2027 de yaparsanız ben yokum derseniz, 2027 için Sayın Erdoğan o seçim kararını Meclis’ten geçirecek çoğunluğun peşine düşer şimdiden Bu da demokrasiyi zedeler" dedi.

Yani bir siyasi partinin genel başkanı olarak aklımdan geçenleri samimiyetle ifade etmemim birilerine bir suçlama olarak kimse telakki etmesin" diyen Dervişoğlu, konuşmasında "Bu anayasanın şu yada bu sebeple arkasını dolanmak ya da dolanmaya çalışmakla bu anayasayı yok saymak arasında fark yoktur" dedi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın "İsrail" çıkışına tepki

Dervişoğlu konuşmasında "Anayasamızın 101. maddesi Sayın Cumhurbaşkanının aday olamayacağını söylüyor. Ama sanki erken seçime bir angajman varmış ve Erdoğan'a yeni bir adaylık zemini oluşturalacakmış gibi Cumhurbaşkanı olması muhtemel kişilerle Erdoğan yarıştırılıyor.

Fakat anayasamızda ifade edildiği gibi 2 dönem kuralı açıkça yazılmış. Sayın Erdoğan bu ülkeyi 22 yıldır yönetiyor. Halihazırda tekrar adaylık konusunu konuşmak anayasaya uyulmamasını gerektirecek birtakım stratejiler anayasanın arkasından dolanmak anlamına geliyor benim için." diye ekledi.

Dervişoğlu’ndan çarpıcı yorum: Pazarlık üzerine kurgulanmış senaryo

Kübra Par'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak 'İYİ partiye gelirse sayın Erdoğan' sözlerine ise Dervişoğlu, "Bana gelemez bana gelemezler çünkü ben anayasanın kendisine bağlıyım, Ne olursa olsun bu anayasaya uymak zorundayım onun için yanımda taşıyorum. Anayasa’nın arkasına dolanma formüllerinin hiçbir yerinde beni ve İYİ Parti'yi göremeyecekler." dedi.