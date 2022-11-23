İYİ Parti il Başkanı Eroğlu: Giresun'a yapacakları en iyi hizmet istifa etmek!

FERHAT GÜNAYDIN - GİRESUN / YENİÇAĞ

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Meclis tarafından Giresun ili için ayırdığı bütçeyle ilgili eleştiride bulundu. Ayrılan bütçeyle Giresun'a hizmet yapılamayacağını belirten Başkan Eroğlu: "Kin siyaseti hizmete engel oluyor. Giresun halkı bunu hak etmiyor“ dedi.

Belediye bütçesi meclis tarafından onaylandı. Giresun Belediyesi için meclis, 750 milyon TL'lik bütçe ayrılmasını öngördü. AKP'li üyelerin şehir yönetmekten anlamadıklarını ifade eden Başkan Eroğlu ise karara çok sert tepki gösterdi.

Eroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Belediye bütçesi meclis tarafından yani meclisin AKP’li üyeleri tarafından kabul edildi. Kabul edilen bütçeye göre Giresun’un toplam bütçesi 750 milyon TL olarak bağlandı. Tabii ki 750 milyon Giresun gibi bir şehire hiçbir şekilde yetmez bu belediyenin beceriksizliğini göstermektedir. Bu bütçeyle Giresun’a hiçbir şey yapılamayacağı açıktır.”

"YATIRIM NEREYE YAPILACAK?"

“Kalem kalem incelersek personel giderleri 85 milyon, SGK pirimi 12.500.000 temsil masrafları 25 milyon hane halkı ve yardım kurumlarına 13 milyon, yolluk ve görev giderleri 5,5 milyon toplam 141 milyon55 milyon açık ve faiz giderleri 28 milyon eşittir 224 milyon. Geriye 526 milyon kalan da hizmet alımı ama ne kadarı kalıcı yatırım olacak nereye ne yapılabilecek meçhul. Gider makam aracı kiralarlar o kadar. Küçücük bir şehirde araba nedir? Yürüyerek gezin şehrin sorunlarını görün.”

"BU HALK MECBUR DEĞİL"

“Hâlbuki şu 55 milyon açığı tasarruf ederek yapmayabilirlerdi kötü yönetim sonucu bu açıklar özel bankalardan kredi alarak devam edecek ve bu sene 28 milyon olan faiz gideri sonraki sene 50 milyon olacak. Temsil masrafları nedir bundan tasarruf edip masraflarınızı cebinizden karşılayın. Bu milleti de su zammına mecbur etmeyin. Su zammı buna ne kadar çare olacak. Bu zamana kadar kaç milyon TL’lik arsa sattın bunu da düşünürsen belediyemizi batırmışsınız. Dün satılan Çaldağ maden suları fabrikasına da yazık olmuştur üstelik şehir dışından biri almış umarım işçileri buradan olur. Sizin Giresun’a yapacağınız en iyi hizmet istifa etmektir.“ dedi.