İYİ Parti ile CHP Instagram için harekete geçti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Instagram’a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından katalog suçlar sebebiyle getirilen erişim engeli kararına karşı Ankara İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma davası açtı.

"KEYFİ BİR KARAR"

Tanal, kararın Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirtti ve keyfi bir karar olduğunu ifade etti.

"HUKUK TANIMIYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Instagram’a getirilen erişim engeli kararına karşı dava açtı. Dervişoğlu, bu davanın sadece basit bir idari işlemin iptali talebini içermediğini, aynı zamanda hukuk devletinin, demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını vurguladı.

Dervişoğlu, bu yasaklamanın hukuk bilmezliğin ve hak tanımazlığın göstergesi olduğunu ifade etti.

ANKARA BAROSU MAHKEMEYE TAŞIDI

Ankara Barosu da Instagram’a BTK tarafından katalog suçlar sebebiyle getirilen erişim engeli kararını mahkemeye taşıdı.



Baro, kararın temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ve kanunun çizdiği sınırları aşan nitelikte olduğunu vurguladı. Ayrıca, sınırlı sayıda belirtilen haller dışında erişim engeli verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.