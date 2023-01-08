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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişikliği. Coşkun Yıldırım İl Başkanlığına seçildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde yeni İl Başkanı seçildi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 20:01
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım seçildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişikliği. Coşkun Yıldırım İl Başkanlığına seçildi
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İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde yeni İl Başkanı seçildi.

 

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Millet ittifakı neferi
8.01.2023 20:08
Vatana Millette hayırlı olsun.Allah utandirmasın.Kendisini tanımam.işimde olmaz.Yanlis yaparsa sorgularim ve yazarım 🇹🇷  
 
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