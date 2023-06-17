İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'dan Yeniçağ'a ziyaret

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Yeniçağ’ı ziyarette bulunarak Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi Ahmet Çelik ile bir araya geldi.

Coşkun Yıldırım Yıldırım, Yeniçağ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çeli, gazete yöneticileri ve yazarlara göreve geldikten sonra İstanbul teşkilatında yapmaya başladıkları ve planladıkları çalışmaları anlattı.

Göreve geldikten çok kısa süre sonra 12 ilimizi etkileyen büyük depremi yaşadıklarını anlatan Yıldırım, ‘’Bütün ülkede olduğu gibi biz de İstanbul teşkilatı olarak elimizi taşın altına koyarak siyaset üstü, tamamen insani borcumuz olarak deprem bölgesinde faaliyet gösterdik. Bunu da kameralardan uzak yapmaya özellikle dikkat ettik’’ dedi.

“GENÇLERİ TÜRK SİYASETİNE KAZANDIRMAYA KARARLIYIZ.’’

İstanbul teşkilatında ilçe teşkilatları kadar mahalle teşkilatlarını da çok önemsediklerini belirten Yıldırım; ‘’ İstanbul’da teşkilat ve insan merkezli bir siyaset yapacağız. 964 tane mahallemiz var. Mahalle başkanlarına özel önem veriyoruz. Dinamik, raporlamalı şekilde planlı çalışmaya başladık’’ dedi.

Coşkun Yıldırım şöyle devam etti

Kadın kollarımızla da çok yeni ve güncel çalışmalar planlıyoruz. İstanbul teşkilatında gençlerimize ayrı bir parantez açtık. Gençlerimizin güncel ihtiyaçlarını, onların kaygı ve beklentilerini dikkate alarak,kendi kültürel sosyal dinamiklerimiz üzerinden idealist, dinamik, ülkeye hizmete inanmış gençlerle buluşup görev paylaşımı yapacağız. Bu özellikteki gençleri Türk siyasetine kazandırmaya kararlıyız.

24-25 Haziran’da yapılacak olan İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongre çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldırım; ‘’Önümüzdeki bu kurultay, İYİ Parti’nin Türk siyasi hayatında yeni bir dönemi, yeni bir yapılanmayı sağlayacağı bir kurultay olacağı kesin. Bütün teşkilatlar Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in il başkanları toplantısında verdiği mesajla, daha disiplinli, vitrin ve vizyonun denkliğini kamuoyuna yansıtıp , gayretli bir şekilde bu anlayış içerisinde kurultaya hazırlanıyoruz.’’ şeklinde konuştu.