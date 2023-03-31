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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırı sonrası İmamoğlu’ndan mesaj

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı sonrası İmamoğlu mesaj yayınladı. İmamoğlu, saldırıyı kınadığının altını çizdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:01
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırı sonrası İmamoğlu’ndan mesaj

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırı sonrası İmamoğlu’ndan mesaj
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda il başkanlığının camına mermi isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU’NDAN DAYANIŞMA MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırı sonrası açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan İmamoğlu faillerin adalete teslim edilmesini beklediğini vurguladı.

İmamoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum.”

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