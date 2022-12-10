İYİ Parti Kadın çalıştaylar serisinin altıncısı düzenlendi

Türkiye’de ilk defa geniş bir katılımla, 81 il için kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, ortaklaşan sorunlara yerel ve bölgesel düzeyde hazırlanacak olan il ve bölge bildirgeleri ile politika ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından “Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan’’ başlıklı Kadın çalıştaylar serisinin altıncısı, Kocaeli’de düzenlendi.

Çalıştay’da konuşan İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av.Ünzile Yüksel’in şu ifadeleri kullandı:

“İyi Parti Kadın Çalıştayları’nın 6.’sını Güney Marmara ve Batı Karadeniz illerinin katılımıyla kıymetli genel başkanımız Meral Akşener hanımefendinin şehrinde, Kocaeli’de gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzaktan yakından davetimize iştirak eden tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum.

“BİZİ BİZ KORUYACAĞIZ”

Her gün kadına yönelik kara bir haberi duyuyor, izliyor, okuyoruz. Birlikteyiz. Öfkeliyiz. Öfkemiz cennet ülkemizde 6 yaşında kız çocuklarına reva görülenlere, bunun sorumlularına, bu tip olaylar karşısında sessiz kalanlara! Birlikteyiz. Öfkeliyiz. Öfkemiz kız çocuklarını, kadınları cinsiyetleri üzerinden ötekileştirenlere, ikinci sınıf insan muamelesi yapanlara! Birlikteyiz. Öfkeliyiz. Öfkemiz İstanbul Sözleşmesinden çıkmayı bir bayram havasında kutlayan, artık sizi kim koruyacak diyenlere! Herkes duysun, bilsin! Bizi biz koruyacağız. Hem kendimizi hem de bize ait olan her şeyi biz koruyacağız, yaşatacağız, güzelleştireceğiz, iyileştireceğiz.

“BİZ HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMESİN DİYENLERİZ”

Biz iyileriz. Biz bu memlekette hangi görüşten, hangi kökenden hangi inançtan olursa olsun her insanımız mutlu, huzurlu, güven içinde yaşasın isteyenleriz. Biz tüm gençler torpil aramadan hak ettikleri işlerde çalışabilmeli diyenleriz! Biz hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyenleriz. Kutsalları cürümlerine kalkan yapanlar artık milletimizin yakasından düşse diyenleriz biz!

Yani bizler sizleriz, sizler bizlersiniz. Sayın genel başkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi: “Buraya partimizi övmeye, başka partileri yermeye gelmedik”. Sizleri dinlemek için buradayız. Kadın sorunlarını ve çözüm önerileri konuşmak için buradayız. Çalıştayımız başladıktan kısa bir süre sonra göreceksiniz ki; ne kadar çok şey birikmiş konuşacağımız. Ne kadar derdimiz var çözülecek.

“CUMHURİYETİMİZİN TÜRK KADINLARINA SAĞLADIĞI HAKLAR VAZGEÇİLMEZLERİMİZDİR”

Aziz cumhuriyetimizin Türk kadınlarına sağladığı haklar vazgeçilmezlerimizdir. O hakların bir neticesi olarak on milyonlarca kız çocuğu eğitim almış, milletine, devletine nitelikli katkılar sunmuş, sunmaya da devam etmektedir. O hakların bir neticesi olarak İzmit’in Gündoğdu köyünden bir kız çocuğu çıkmış devrin iktidar sahiplerine meydan okuyabilmiştir. İşte İzmit’in Gündoğdu köyünden çıkan ve iyi ki genel başkanımız olan Sayın Meral Akşener hanımefendinin selamlarını sizlere iletmek istiyorum.”