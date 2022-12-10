10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti Kadın çalıştaylar serisinin altıncısı düzenlendi

İYİ Parti Kadın çalıştaylar serisinin altıncısı düzenlendi

Türkiye’de ilk defa geniş bir katılımla, 81 il için kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, ortaklaşan sorunlara yerel ve bölgesel düzeyde hazırlanacak olan il ve bölge bildirgeleri ile politika ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Kadın çalıştaylar serisinin altıncısı Kocaeli'de düzenlendi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:20
Takip Et

İYİ Parti Kadın çalıştaylar serisinin altıncısı düzenlendi

İYİ Parti Kadın çalıştaylar serisinin altıncısı düzenlendi
+
Aa
-

Türkiye’de ilk defa geniş bir katılımla, 81 il için kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, ortaklaşan sorunlara yerel ve bölgesel düzeyde hazırlanacak olan il ve bölge bildirgeleri ile politika ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından “Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan’’ başlıklı Kadın çalıştaylar serisinin altıncısı, Kocaeli’de düzenlendi.

Çalıştay’da konuşan İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av.Ünzile Yüksel’in şu ifadeleri kullandı:

“İyi Parti Kadın Çalıştayları’nın 6.’sını Güney Marmara ve Batı Karadeniz illerinin katılımıyla kıymetli genel başkanımız Meral Akşener hanımefendinin şehrinde, Kocaeli’de gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzaktan yakından davetimize iştirak eden tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum.

“BİZİ BİZ KORUYACAĞIZ”

Her gün kadına yönelik kara bir haberi duyuyor, izliyor, okuyoruz. Birlikteyiz. Öfkeliyiz. Öfkemiz cennet ülkemizde 6 yaşında kız çocuklarına reva görülenlere, bunun sorumlularına, bu tip olaylar karşısında sessiz kalanlara! Birlikteyiz. Öfkeliyiz. Öfkemiz kız çocuklarını, kadınları cinsiyetleri üzerinden ötekileştirenlere, ikinci sınıf insan muamelesi yapanlara! Birlikteyiz. Öfkeliyiz. Öfkemiz İstanbul Sözleşmesinden çıkmayı bir bayram havasında kutlayan, artık sizi kim koruyacak diyenlere! Herkes duysun, bilsin! Bizi biz koruyacağız. Hem kendimizi hem de bize ait olan her şeyi biz koruyacağız, yaşatacağız, güzelleştireceğiz, iyileştireceğiz.

“BİZ HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMESİN DİYENLERİZ”

Biz iyileriz. Biz bu memlekette hangi görüşten, hangi kökenden hangi inançtan olursa olsun her insanımız mutlu, huzurlu, güven içinde yaşasın isteyenleriz. Biz tüm gençler torpil aramadan hak ettikleri işlerde çalışabilmeli diyenleriz! Biz hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyenleriz. Kutsalları cürümlerine kalkan yapanlar artık milletimizin yakasından düşse diyenleriz biz!

Yani bizler sizleriz, sizler bizlersiniz. Sayın genel başkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi: “Buraya partimizi övmeye, başka partileri yermeye gelmedik”. Sizleri dinlemek için buradayız. Kadın sorunlarını ve çözüm önerileri konuşmak için buradayız. Çalıştayımız başladıktan kısa bir süre sonra göreceksiniz ki; ne kadar çok şey birikmiş konuşacağımız. Ne kadar derdimiz var çözülecek.

“CUMHURİYETİMİZİN TÜRK KADINLARINA SAĞLADIĞI HAKLAR VAZGEÇİLMEZLERİMİZDİR”

Aziz cumhuriyetimizin Türk kadınlarına sağladığı haklar vazgeçilmezlerimizdir. O hakların bir neticesi olarak on milyonlarca kız çocuğu eğitim almış, milletine, devletine nitelikli katkılar sunmuş, sunmaya da devam etmektedir. O hakların bir neticesi olarak İzmit’in Gündoğdu köyünden bir kız çocuğu çıkmış devrin iktidar sahiplerine meydan okuyabilmiştir. İşte İzmit’in Gündoğdu köyünden çıkan ve iyi ki genel başkanımız olan Sayın Meral Akşener hanımefendinin selamlarını sizlere iletmek istiyorum.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
2
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
3
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
4
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
5
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
6
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Recep İvedik 7 iktidar yandaşlarını kızdırdı
﻿Recep İvedik 7 iktidar yandaşlarını kızdırdı
﻿Recep İvedik 7 iktidar yandaşlarını kızdırdı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı
﻿Tarım sigortalarında prim destek oranları belli oldu
﻿Tarım sigortalarında prim destek oranları belli oldu
﻿Tarım sigortalarında prim destek oranları belli oldu
﻿Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi
﻿Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi
﻿Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.