İYİ Parti Kahramanmaraş adayı belli oldu

Yerel seçime kendi adayları ile girme kararı alan Meral Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu duyurdu.

İYİ Parti Kahramanmaraş adayı belli oldu

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’de, İzmir ve Eskişehir'in ardından Kahramanmaraş adayı da belli oldu.

Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Buluşması programına katıldı.

Akşener burada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

İZMİR VE ESKİŞEHİR DE AÇIKLANMIŞTI!

Akşener, geçen haftalarda partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının da Melih Aydın olduğunu açıklamıştı. (Cumhuriyet)

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk Ekonomi
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Uyku haplarını çöpe atacaksınız. Uykuya hasret kalanlara müjde Sağlık
Uyku haplarını çöpe atacaksınız. Uykuya hasret kalanlara müjde
Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi. “Aşka vaktim yok” demişti Magazin
Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi. “Aşka vaktim yok” demişti
Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek annesini dolandırdılar Spor
Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek annesini dolandırdılar
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Artık bu ürünlerde katkı maddesi olmayacak. Bakanlık resmen yasakladı Gündem
Artık bu ürünlerde katkı maddesi olmayacak. Bakanlık resmen yasakladı
Türkiye ve İtalya EURO 2032 için stadyumlarını bildirdi. Beşiktaş'ın stadı ile ilgili flaş detay Spor
Türkiye ve İtalya EURO 2032 için stadyumlarını bildirdi. Beşiktaş'ın stadı ile ilgili flaş detay