İYİ Parti Kütahya İl Başkanından MHP'li Kütahya Belediyesine kınama

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Kütahya İl Başkanından MHP'li Kütahya Belediyesine kınama
İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, MHP’li Belediye Başkanı Alim Işık’ın verdiği vaatleri yerine getirmediğini öne sürerek kınamada bulundu.

Tamer Gürcan / Kütahya - Yeniçağ

İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel partisinin il binasında yapılan basın toplantısında konuştu.

Mevcut Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın geçen haftalarda basın mensuplarını yaptığı açıklamada 130 projelerinden sadece bir tanesini tamamlayamadıklarını, kalan 129 projemizi tamamladıklarını açıklaması değerlendiren Sunel, o açıklamayı son derece yanlış bulduklarını, 129 projenin hiçbiri tamamlanmadığını söyledi.

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Sunel ayrıca Kütahya’nın yerel takımı Kütahyaspor hakkında ne yaptınız? diye sorarak, “Hala 3. ligde hani 5 yılda 1. lige çıkacaktı?" dedi.

İKİ HASTANE SÖZÜ VERİLMİŞ

15.000 kişiye iş imkanı sağlanacağı sözünde de durulmadığını belirten Sunel, dükkan ruhsatı vermekle insanlara iş imkanı sağlamış olmadıklarını ve ruhsat vermenin asli görevleri olduğunu ifade etti.

Alim Işık’ın iki tane hastane açmayı vaat ettiğini, ancak bunun yerine devlet hastanesine yer verilerek bu projeden kurtulmaya çalışıldığını öne sürdü.

TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEKTİNİZ DAHA BETER ETTİNİZ

lıca'ya Göğüs Hastanesi için mevzuata uygun değil denilerek kurtulmaya çalışıldığını söyleyen Sunel ayrıca trafik altyapısını düzenlemeye yönelik projelerin de faaliyete geçmediğini belirterek “Vazokule neden yapılamadı. Drag pisti yapacaktınız. Trafik sorununu çözecektiniz daha da beter ettiniz. Müteahhitlere iş verdiniz kendi kepçeleriniz çalıştı. Evet bence Alim Işık projelerin hepsini tamamlamıştır.” diye konuştu.

"BİR PARTİ HAKKINDA PAYLAŞIM YAPTI DİYE İKİ İŞÇİ TAZMİNATSIZ KOVULDU"

Sunel bütün bunlarla beraber ortaya attığı iddiada, belediye işçisi iki kişinin sosyal medya hesaplarında bir partinin paylaşımını yaptıkları için tazminatsız işten atıldıklarını söyleyerek, “Son derece yanlış buluyorum. İyi Parti belediyeciliğinde asla böyle bir baskı olmayacak. İnsanlar işini yaptığı sürece sosyal medya hesaplarından istediği partinin paylaşımını yapabilir. Bu olayı kınıyorum. Ahmet Tekdemir Belediye Başkanı olduğunda verilen sözler nasıl tutulur göreceksiniz. Belediye nasıl şeffaf yönetilir size biz öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

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