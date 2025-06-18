İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Babacan’ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı, parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışma, partiler arasındaki ikili ilişkiler ve yeni anayasa başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Dervişoğlu ve Babacan, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

'ULUSLARARASI KAMUOYU İSRAİL'E "DUR" DEMELİ'

Babacan, görüşmenin ana gündem maddesinin İran-İsrail arasındaki çatışma olduğunu söyleyerek, "İsrail'in artık sınır tanımaz, hukuk tanımaz bir şekilde bölgeye düzenlediği askeri operasyonlar, bölgedeki barış ve güvenliğin şu andaki en önemli tehdidi olmuş durumda. Gazze'de masum insanların üzerine bomba yağdıran, daha dün 50 sivili öldüren İsrail ordusu Lübnan'a yaptığı saldırılardan sonra Suriye'ye yaptığı saldırılardan sonra şu anda İran'ı hedeflemekte. Amerika'nın bundan sonraki süreçte siyasi ve lojistik desteğin ötesine geçip bizzat saldıran taraf olarak bu savaşın içinde yer alması herhalde önümüzdeki birkaç günün en önemli riski. Savaşın bölgeye yayılmasının başka ülkelerin de saldırıların hedefi olmasının önünü açacak böylesine bir yanlış adımın atılmaması ve nihayetinde mesele nükleer program meselesiyse bu işin müzakereyle çözülmesi bizim temel arzumuz, temel beklentimiz ve uluslararası kamuoyunun da İsrail'in şımarıklığına, hoyratlığına, vurdum duymazlığına "Dur" demesi lazım" diye konuştu.

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'ARADIĞIMIZ SAMİMİYETİ BURADA BULDUK'

Dervişoğlu yeni anayasa tartışmalarına ilişkin konuşarak, "'Devlet bir anayasa değişikliği hazırlıyor hükümetle birlikte" türünden bir hissiyat yaratmaya çalışıyorlar. Devlet bu işin neresinde, hükümet neresinde, Erdoğan neresinde, Bahçeli neresinde, İmralı, Kandilli, DEM neresinde henüz onu net olarak belirleyebilme imkanına sahip olmadık. Ortaya bir şey atıyorlar ve muhalefetin, siyasi partinin tartışmasını arzu ediyorlar. Böyle bir muradın yaşama geçirilmesine fırsat tanımayacağımızı ifade etmek istiyoruz. Önümüzde eğer bir hazırlıkları varsa bu zamana kadar önümüze getirmiş olmalarını beklerdik ama konuyla ilgili komisyon çalışmalarına yeni başladıklarını ifade ediyor ediyorlar. Bu da ciddiyetsizliklerinin bir delili olarak karşımızda duruyor. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa ve adalet pozisyonları var. Ama bu hükümetin bir de torba kanunu saplantısı var. Anayasa değişikliğini bile bir torba kanun mantığıyla ele almış olmaları hali Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetini de olumsuz yönde etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor tarafımızdan. Bir hususa da işaret ediyorum. Bugün yapmış olduğum grup konuşmasında o Sayın Bahçeli'nin toplanmasını arzu ettiği, oluşturulmasını arzu ettiği 100 kişilik bir komisyonla ilgili partimizin karşı duruşlarını ifade ettim. Onları da sayın genel başkanla bu vesileyle paylaşmış olduk. Türkiye'nin sorunlarının aşılabilmesi noktasında kapılarımızı kimseye kapatmış değiliz. Aradığımız şey samimiyettir. Aradığımız şeyi burada bulmuş olmaktan da mutluyum" ifadelerini kullandı. (DHA)