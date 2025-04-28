İYİ Parti lideri Dervişoğlu Of’ta: Burası cesaretin ve milli duruşun merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon’daki Zorlu Grand Otel’de düzenlenen programa katıldıktan sonra İYİ Parti Of İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Of teşkilatı, gençlik kolları ve kadın kolları tarafından coşkuyla karşılanan Dervişoğlu, burada bir konuşma yaptı.

"MİLLİ DURUŞUN MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Dervişoğlu, Of İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Of, cesaretin, vatan sevgisinin ve milli duruşun merkezlerinden biridir. Burada gördüğüm birlik, disiplin ve dava bilinci, İYİ Parti’nin sağlam temeller üzerine yükseldiğini gösteriyor. İlçe Başkanımız Abdülhamit Karaahmetoğlu başta olmak üzere tüm teşkilatımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza teşekkür ederim” dedi. Ayrıca, İYİ Parti’nin Türkiye’nin geleceğine yönelik vizyonunun, Of gibi bölgelerden güç aldığını belirtti.

Of teşkilatı, Trabzon’daki etkinliklerde düzenlediği konvoy ve programlarla dikkat çekti. Zorlu Grand Otel’deki ana programda da yer alan teşkilat, İlçe Başkanlığı’nda Dervişoğlu’nu ağırladı. Dervişoğlu, Of teşkilatının disiplinli ve çalışkan yapısının Karadeniz bölgesine örnek teşkil ettiğini ifade etti. Gençlik kolları ve kadın kollarının çalışmaları, parti genel merkezince takdir edildi.

"BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞIDIR"

Of İlçe Başkanı Abdülhamit Karaahmetoğlu, Dervişoğlu’nun ziyaretine ilişkin, “Genel Başkanımızı Of’ta ağırlamak bizim için onur kaynağıdır. Teşkilatımız, liderinin yanında, milletinin hizmetinde ve vatanının emrindedir. Of, milliyetçi duruşu ve iradesiyle İYİ Parti’nin güçlü kalelerinden biri olmayı sürdürecek.” dedi. Karaahmetoğlu, programa katılan teşkilat üyelerine, gençlere ve kadın kollarına teşekkür etti.

Of’taki buluşma, ilçenin Trabzon ve Türkiye genelinde milliyetçilik, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Dervişoğlu’nun Of’a yönelik ilgisi, bölgedeki siyasi faaliyetlerin artabileceğine işaret ediyor.