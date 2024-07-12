İYİ Parti Lideri Dervişoğlu parti zirvesi için NG Güral'da!

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu parti zirvesi için NG Güral'da!

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, parti zirvesi için NG Güral Sapanca'ya gitti. Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafından çiçekle karşılandı.

İYİ Parti'nin üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri, istişare kampına katılmak amacıyla NG Güral Afyon'da bir araya geldi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve partinin önemli isimleri, partinin geleceği ve politikalarını ele alacakları kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek.whatsapp-image-2024-07-12-at-23-07-13.jpeg

İYİ PARTİ YÖNETİMİ ISTİŞARE KAMPI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Toplantının gerçekleşeceği NG Güral Sapanca'ya akşam saatlerinde ulaşan heyeti, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal karşıladı. Belediye başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na çiçek sunarak misafirperverliğini gösterdi. Bu buluşma, partinin önemli kararlar alacağı kampın habercisi olarak değerlendirildi.

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