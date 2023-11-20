İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu'nda istifa

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olan Çağdaş Çelik kişisel sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajda, partisinden istifa ettiğini şu açıklamalar ile duyurdu:
İYİ Parti Ağrı Milletvekili adayı ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi olan Çağdaş Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olan Çağdaş Çelik kişisel sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajda, partisinden istifa ettiğini şu açıklamalar ile duyurdu: