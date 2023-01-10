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İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'ten suikasta kurban giden Sinan Ateş'in ailesine ziyaret. Sana söz veriyorum intikamını alacağız

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ve Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu , suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 22:30
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İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'ten suikasta kurban giden Sinan Ateş'in ailesine ziyaret. Sana söz veriyorum intikamını alacağız

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'ten suikasta kurban giden Sinan Ateş'in ailesine ziyaret. Sana söz veriyorum intikamını alacağız
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İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile birlikte Sinan Ateş'in ailesine yaptıkları ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Çelik, "Sinan Ateş’i katledenler marksist, bölücü örgütler değildir. Azmettiren merkezi  ve pusu kuran torbacı çetelerini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türk milliyetçileri biliyor" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Şehidimiz Sinan Ateş’in Bursa’da yaşayan ailesini  İl Başkanımız Sn. Selçuk Türkoğlu ile ziyaret ettik,başsağlığı diledik,acılarını paylaştık.

Şehidimiz Sinan Ateş’in ebedi istirahatgâhı olan Emir Sultan mezarlığında ilk şehidimiz Yusuf İmamoğlu, gazeteci İsmail Gerçeksöz, Taner Kalkancı ve İrfan Çetiner’in mezarları başında İl Başkanımızla birlikte dua ettik, rahmet diledik. Mekanları cennet olsun.

Bugüne kadar marksist, bölücü örgütler tarafından şehit edilen binlerce cenaze kaldırdık. Mezarlarının başında yemin ettik; intikamlarını aldık.

Sinan Ateş’i katledenler marksist, bölücü örgütler değildir. Azmettiren merkezi  ve pusu kuran torbacı çetelerini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türk milliyetçileri biliyor.
Şehidimizi katleden alçaklar adalet önünde de ahirette de hesap vereceklerdir.

Şehidim, yiğidim rahat uyu. Diğer şehitlerimize verdiğimiz sözü mezarının başında sana da tekrarladık. Sana söz veriyorum intikamını alacağız."

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rsykdg
10.01.2023 13:29
Ailenin yerinde olsam bunları kabul etmezdim. Ülkücü artıkları ve solcular komünistler bu olayı fazla irdeliyor. Gölge etmeyin. Bahçeli bugün ağzınızın payını verdi.  
 
ÜLKÜCÜ V.SEVER
10.01.2023 13:19
HALK BİLİYOR ANLIYOR NE YALAN DESEN BOŞ YAN BUZDOLABI YOKTU YALANI 1985 ARÇ.DOLAP ALDIM EY KİDİ AKP. SEÇMENİ SİZDE İNANDINIZ YOKCANIM İNS. ÖLDÜRÜLMESİN ÇOC.YET.KALMASIN KELLER NE DEM.ÖNEMİ YOK.  
 
Aforoz cu.
10.01.2023 12:30
Papaz yazmış yine  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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