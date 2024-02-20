İYİ Parti Milletvekili Turan Yaldır, “Emeklilerimize ‘Ölme ama sürün’ diyorlar”

Metin kurt / Aksaray YENİÇAĞ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TBMM kürsüsünden önemli açıklamalarda bulundu.

Yaldır, artan enflasyon karşısında emekli maaşlarının yetersizliğini TBMM kürsüsünde verdiği örneklerle anlatarak, ”İktidar, nasıl Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesi konusunda geri adım attıysa emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi konusunda da aynı geri adımı atmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yaldır yaptığı konuşmada şunları söyledi,“Sayın Milletvekilleri, Yaşadığımız ekonomik kriz, emeklilerden öğrencilere, işçilerden memurlara, esnaftan çiftçilerimize kadar ülkemizin büyük çoğunluğunu geçim kaygısı ve yoksullukla baş başa bırakmış durumda”

“4 KİŞİLİK BİR AİLE 3 ÖĞÜN SADECE KURU EKMEKLE BESLENSE AYLIK MALİYETİ 3600 TL”

“Tavuktan mantara, mercimekten fasulyeye, peynirden kırmızı ete hemen hemen tüm gıda ürünlerinde fiyatlar çığırından çıkmış durumda. Gariban vatandaşın temel besin kaynağı haline gelen ekmek 10 liraya dayandı. 4 kişilik bir aile 3 öğün sadece kuru ekmekle beslense aylık maliyeti 3600 TL. Gitti emekli maaşının 3’te 1’i! 45 TL’yi geçen motorin fiyatları ekmek gibi tüm ürünlerde üretim ve taşıma maliyetini arttırmaktadır.Bu da A’dan Z’ye her ürün ve hizmette yeni zamlar olarak arabası olan olmayan tüm vatandaşlarımızın ekonomisine olumsuz olarak yansıyacaktır”

“MARKET ETİKETLERİNE BAKACAK OLURSAK BU RAMAZAN AYI RAMA-ZAM AYI OLACAĞA BENZİYOR”

“Mübarek Ramazan ayına az bir süre kaldı. Market etiketlerine bakacak olursak bu Ramazan ayı Rama-Zam ayı olacağa benziyor. Geçen sene içerisinde 12 kalem gıda ürünü bulunan, 150 TL’lik “Bereket Paketi’ adıyla marketlerde satılan ramazan kolisi bu yıl 600 TL’den satılıyor. Yanlış duymadınız tam dört katına… Yıllık enflasyonun yüzde 65 açıklandığı ülkemizde ramazan paketinin yüzde 400 arttığını görüyoruz. Anlayacağınız Bereket Paketinin de bereketi kaçmış”

Yaldır, emekli maaşlarında iktidarın geri adım atması gerektiğini belirterek, “Nasıl ki onca kararlı ve ağır ifadeye rağmen Darbeci Sisi konusunda geri adım atıldıysa, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması konusunda da vatandaşın menfaatine bir geri adım atmalıdır. İktidar geri adımları sadece tutarsız dış politikada değil aynı zamanda öz yurdunda garip öz yurdunda parya olan emeklilerimiz içinde atmalıdır” ifadelerini kullandı.