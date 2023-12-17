İYİ Parti milletvekili Yaldır'dan Aksaray Belediye Meclis Üyesi A. Adayı Güler'e tam destek

Metin Kurt - Aksaray / YENİÇAĞ

İYİ Parti’nin kuruluşundan bu yana büyük emekleri olan ve halihazırda Merkez İlçe Yöneticisi Olarak Görev Yapmakta Olan, H. Emre Güler'in düzenlediği program ile ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu.

Milletvekili Turan Yaldır yapmış olduğu konuşmada “Emre Kardeşimiz bu salona aday adayı olarak girdi, ancak karşımızdaki bu coşkulu kalabalığı görünce adaylığı hak ettiğini bizlere gösterdi. Buradan Emre GÜLER’in Aksaray Meclis Üyesi Adaylığını ilan ediyorum. Aday adayı olarak girdiği salondan aday olarak çıkacak, 31 Mart akşamı da Meclis Üyesi olacak inşallah.

İYİ Parti olarak Aksaray'daki her belediyeye ve meclis üyeliklerine talibiz. Bu hususta çok yoğun çalışıyor ve çok fazla aday adaylığı başvuruları alıyoruz.

Bu da vatandaşın partimize olan teveccühünü bizlerle gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Yaldır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Güler'e desteğini açıkladı.

“Belediye Başkan Adaylığı değil, Meclis Üyesi Aday Adaylığı açıklama programı

Belediye Meclis Üyesi Adayımız Emre GÜLER kardeşimin toyuna katıldık.

Aksaray tarihinde görülmemiş bir coşku ile salonu doldurup taşıran bir kalabalık ile adeta bir şov havasında gerçekleşti.

Kardeşime çıktığı bu yolda başarılar diliyorum…”