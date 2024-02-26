İYİ Parti mitingine gidilemesin diye vatandaşın yolunu kapattılar

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti mitingine gidilemesin diye vatandaşın yolunu kapattılar
Canik Soğuksu Mahallesi'nde büyük miting düzenleyen İYİ Parti AKP engeline takıldı.

Özlem Türk - Samsun / YENİÇAĞ

Soğuksu Mahallesine giden yollara AKP Belediyesi araçlarını yol güzergahını kapatacak şekilde çekti.

İnsanlar bütün engellemelere rağmen akın akın Canik Soğuksu Mahallesi'nde yapılacak olan mitinge akın etti.

Mitinginde İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekci, İYİ Parti Canik Belediye Başkan Adayı Turgay Ulusoy, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, İYİ Parti Canik İlçe Başkanı Saydam Bayram halka hitap etti.

Miting esnasında Belediye Başkan adayları halka hitap ederken, miting alanında AKP araçları son ses müzik açarak adaylara müdahale etmek istedi fakat halkın tepkisi ile karşılaştılar.

Mitinge yoğun ilgi gösteren bölge halkı olaysız bir şekilde miting sonuna kadar bekleyip miting bitince olaysız bir şekilde dağıldı.

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