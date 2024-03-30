İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz'dan flaş iddia: Evrakları yakıyorlar

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İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz'dan flaş iddia: Evrakları yakıyorlar
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. personellerinin seçim öncesinde bazı evrakları yaktıklarını öne sürdüğü bir video paylaştı.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORKENT A.Ş. personellerinin, seçim öncesi belediyeye ait evrakları yaktıklarını iddia ettiği bir video paylaştı.

Yılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir personelin “ORKENT bütün projeleri yakıyor” dediği duyuldu.

“BU ÇUVALLARIN İÇERİSİNDE BELLİ GRUPLARA SAĞLADIĞINIZ RANT EVRAKLARI MI VAR?”

Yılmaz, paylaşımına şu notu düştü:

“Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var? Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz?

Bu evrakları neden ateşe attınız? Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz? Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var?

Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var? Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz?

Tüm savcıları göreve davet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin. Ordu bu harami düzeni hak etmiyor."

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