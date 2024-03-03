İYİ Parti seçim çadırına saldırı

Taner Yener
İYİ Parti seçim çadırına saldırı
İYİ Parti’nin İstanbul Büyükçekmece’deki seçim çadırına kesici aletler ile saldırı düzenlendi. Partinin İBB adayı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çadırın tekrar kurulacağını ve konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İstanbul'da İYİ Parti Büyükçekmece teşkilatının Zeki Pekcan Parkı'nda kurduğu seçim çadırına gece saatlerinde saldırıda bulunuldu. Seçim çadırının dış cephesi parçalanırken, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından çadırın son halinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı. Kavuncu yaptığı açıklamada, “Milyon dolarlarla ifade edilen bütçeleri var ama mücadelemiz o kadar güçlü ki saldırıdan vazgeçmiyorlar” ifadelerini kullanırken bu sürecin, mücadelenin centilmence ve onurlu bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“O ÇADIR TEKRAR KURULACAK”

Kavuncu paylaşımında, seçim çadırının yeniden kurulacağını ve saldırıyı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Kavuncu son olarak paylaşımında şunu vurguladı:

“İki kutuplu yapının yarattığı vandalizme geçit vermeyeceğiz.”

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