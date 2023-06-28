İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Kur'an-I Kerim’i hedef alan bir alçak provokasyon daha

Kuran-Kerim yakmak için Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünü yer göstererek izin başvurusu yapan şahıs polis tarafından reddedilmişti. İsveç polisinin kararını temyize götüren şahıs davayı kazandı.

Kararın ardından iki eylemci, Stockholm'ün merkezindeki caminin önünde Kuran-ı Kerim'i yaklaşık 200 kişinin önünde yaktı. Kuran sayfalarını yırtıktan sonra ayakkabılarını silen eylemci, daha sonra kutsal kitabın arasına domuz pastırması koyarak ateşe verdi.

"KUR'AN-I KERİM’İ HEDEF ALAN BİR ALÇAK PROVOKASYON DAHA"

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eylemi alçak bir provokasyon olarak nitelendiren Kürşad Zorlu, “Bayramı idrak ettiğimiz bugün, İsveç’te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’i hedef alan bir alçak provokasyon daha gerçekleşmiştir. Öncelikle nerede ve nasıl olursa olsun milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

Zorlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE YÖNELİK BU SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

“Bayramı idrak ettiğimiz bugün, İsveç’te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’i hedef alan bir alçak provokasyon daha gerçekleşmiştir. Öncelikle nerede ve nasıl olursa olsun milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz! Partimizin İsveç kadın kolları başkanlığı bu çirkin eyleme bizzat yerinde tepkisini göstermiştir.

“NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER YAPMAYA HAZIRLANAN İSVEÇ HÜKÜMETİNİ ÖNLEM ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Ayrıca hatırlanacağı üzere İYİ Parti temsilciliğimiz tarafından 29 Ocak’ta Stockholm mahkemesine yaptığımız başvuru ve savcılığın bu yönde kararı neticesinde bir süredir bu çirkinliğe izin verilmiyordu. Maalesef bu kez devreye Yüksek Mahkeme girdi ve söz konusu kararı kaldırarak, menfur saldırıların yolunu açtı. Biz İYİ Parti olarak bu nefret suçuna karşı girişimlerimizi tekrar yapacağız. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yapmaya hazırlanan İsveç Hükümetini gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.”