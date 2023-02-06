İYİ Parti’den milli yas çağrısı

İYİ Parti, sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem sonrası milli yas çağrısı yaptı. AFAD, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu duyurdu.

İYİ Parti Sözücüsü Kürşad Zorlu Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem nedeniyle ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

Zorlu Twitter hesabından, "İyi Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür!" ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 1021 OLDU

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz." dedi.

AFAD depremdeki son durumla ilgili açıklama yaptı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Bin 14 can kaybımız var." dedi.

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.