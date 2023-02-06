6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İYİ Parti’den milli yas çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu deprem için ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:24
Takip Et

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu milli yas çağrısı yaptı

İYİ Parti’den milli yas çağrısı
+
Aa
-

İYİ Parti, sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem sonrası milli yas çağrısı yaptı. AFAD, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu duyurdu.

İYİ Parti Sözücüsü Kürşad Zorlu Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem nedeniyle ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

Zorlu Twitter hesabından, "İyi Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür!" ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 1021 OLDU

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz." dedi.

AFAD depremdeki son durumla ilgili açıklama yaptı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Bin 14 can kaybımız var." dedi.

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
1
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
6
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
7
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Gaziantep'te enkaz altında kalan minik Kübra yardım bekliyor
﻿Gaziantep'te enkaz altında kalan minik Kübra yardım bekliyor
﻿Gaziantep'te enkaz altında kalan minik Kübra yardım bekliyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.